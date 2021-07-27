МВД Литвы предлагает правительству ввести чрезвычайное положение на белорусской границе

Об этом заявила глава министерства внутренних дел Литвы Агне Билолайте, передает "Делфи".



"МВД выдвигает предложение оценить ситуацию и возможно объявить чрезвычайное положение", - сказала министр на пресс-конференции во вторник.



Билолайте отметила, что министерство выдвинуло такое предложение правительства, и сейчас оно оценивается.



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"Следует оценить множество факторов, поскольку это активное привлечение армии, поэтому МВД не может принять подобное решение в одностороннем порядке", - сказала министр.



Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что введение чрезвычайного положения может быть рассмотрено для взятия под контроль ситуации с миграционным кризисом. По словам Кащюнаса, в таком случае контроль над границей взяла бы на себя армия, и попадание на территорию Литвы было бы невозможным.



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Журналисты "Белсата" отметили, что подобное решение сделает невозможным движение через границу и для граждан РБ.



Согласно закону чрезвычайное положение вводит Сейм Литвы, а между парламентскими сессиями это может сделать президент. Для этого президенту Гитанасу Науседе необходимо созвать внеочередную сессию парламента. После этого Сейм должен утвердить или отменить решение главы государства.

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