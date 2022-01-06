МВД Казахстана сообщило о 18 погибших и 748 раненых на протестах силовиков
В ходе акции протеста и беспорядков в Казахстане полиция задержала 2298 человек
Об этом сообщает Orda.kz и Tengrinews.kz.
Прессслужба МВД Казахстана заявляет о гибели 18 работников силовых структур. Об убитых протестующих не сообщается.
Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.
В то же время Минздрав заявил о 10 пострадавших медицинских работниках в Алматы.
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При этом официальный представитель коменданта города Алматы не подтвердил опубликованную в СМИ информацию о захвате телебашни "Коктобе".
Отмечается, что в столице (Нур-Султан), Шимкенте, Акмолинской, Кызылордынской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской системе ситуация стабильна.
В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.
Наиболее сложная ситуация в Алматы. Контртеррористическая операция продолжается.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
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