МВД Казахстана сообщило о 18 погибших и 748 раненых на протестах силовиков

Об этом сообщает Orda.kz и Tengrinews.kz.

Прессслужба МВД Казахстана заявляет о гибели 18 работников силовых структур. Об убитых протестующих не сообщается.

Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

В то же время Минздрав заявил о 10 пострадавших медицинских работниках в Алматы.



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При этом официальный представитель коменданта города Алматы не подтвердил опубликованную в СМИ информацию о захвате телебашни "Коктобе".

Отмечается, что в столице (Нур-Султан), Шимкенте, Акмолинской, Кызылордынской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской системе ситуация стабильна.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

Наиболее сложная ситуация в Алматы. Контртеррористическая операция продолжается.