Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в информационную подсистему "Военный преступник", объединяющую сведения обо всех военных преступниках, идентифицированных с начала полномасштабного вторжения России, уже внесли сведения о 232 131 человеке. Среди них:

197 857 военнослужащих российских оккупационных войск;

3522 представителя незаконных вооруженных формирований и частных военных компаний;

3267 коллаборантов и предателей Украины;

401 представитель военно-политического руководства страны-агрессора.

Указано, что все они проходят по уголовным производствам.

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко подчеркнул, что идентификация помогает доказать причастность такого лица к тому или иному преступлению.

"Этой информацией мы делимся с нашими партнерами через каналы Европола. Они потом сами решают, закрывать ли этим гражданам доступ к своим странам, поскольку это потенциальные террористы. За военными преступниками следят не только наши правоохранители. Ведь благодаря сотрудничеству с Европолом, когда такие люди заезжают в другие страны в качестве туристов, то к ним уже совсем другое отношение. На них обращают внимание, следят, что они делают в стране пребывания и с кем встречаются", - указал он.