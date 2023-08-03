МВД идентифицировало более 232 тыс. военных преступников и предателей за время масштабной войны
В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что по состоянию на четверг, 3 августа, удалось идентифицировать более 232 тысяч военных преступников, предателей и коллаборантов
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в информационную подсистему "Военный преступник", объединяющую сведения обо всех военных преступниках, идентифицированных с начала полномасштабного вторжения России, уже внесли сведения о 232 131 человеке. Среди них:
- 197 857 военнослужащих российских оккупационных войск;
- 3522 представителя незаконных вооруженных формирований и частных военных компаний;
- 3267 коллаборантов и предателей Украины;
- 401 представитель военно-политического руководства страны-агрессора.
Указано, что все они проходят по уголовным производствам.
Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко подчеркнул, что идентификация помогает доказать причастность такого лица к тому или иному преступлению.
"Этой информацией мы делимся с нашими партнерами через каналы Европола. Они потом сами решают, закрывать ли этим гражданам доступ к своим странам, поскольку это потенциальные террористы. За военными преступниками следят не только наши правоохранители. Ведь благодаря сотрудничеству с Европолом, когда такие люди заезжают в другие страны в качестве туристов, то к ним уже совсем другое отношение. На них обращают внимание, следят, что они делают в стране пребывания и с кем встречаются", - указал он.
- 1 августа правоохранители сообщили о подозрении майору ВС РФ Даниилу Коблику, возглавлявшему подразделение, захватившее поселок Лукашовка на Черниговщине. Он допрашивал и пытал украинского бойца, а затем расстрелял, также издевался над мирными жителями.
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