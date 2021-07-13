МВД Грузии заявило, что причиной смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста "могла стать передозировка наркотиками"

Об этом на брифинге заявил глава уголовного департамента МВД Грузии Мамука Челидзе, передает " Крим.Реалии ".



Чиновник сослался на предварительное заключение экспертов.



По словам Челидзе, все передвижения Лашкарава перед смертью были зафиксированы городскими видеокамерами, таким образом сотрудники МВД составили маршрут телеоператора.



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"С Поничала он (Лексо Лашкарава) едет в Ортачала и позже, в 19:41, возвращается в Поничала, откуда движется по направлению к саду Деда Эна. Там он остается определенное время, а в 00:10 возвращается в район Сабуртало к себе домой, вероятно, в нетрезвом состоянии ", - сказал на брифинге Челидзе.



"Эхо Кавказа" цитирует главу уголовного департамента и уточняет, что район Поничала, "на котором МВД несколько раз обострило внимание", - это место, где "наиболее часто проводятся спецоперации по задержанию распространителей наркотиков".



Челидзе добавил, что окончательный вывод экспертов будут обнародованы в ближайшее время.



Заявление чиновника транслировалось на большой монитор еред зданием парламента Грузии, где проводили акцию протеста журналисты оппозиционных телеканалов.



Сами представители медиа заявили, что данные экспертизы о смерти Лашкаравы является клеветой.

Напомним, 5 июля на журналистов в Тбилиси напал агрессивную толпу , недоволен акцией в поддержку ЛГБТ-сообщества.

11 июля в Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава , которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ.

После смерти оператора, в стране вспыхнули антиправительственные протесты

12 июля в зале заседаний парламента Грузии состоялась драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и лидеры общественных активистов.