МВД Грузии заявило, что причиной смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста "могла стать передозировка наркотиками"
В грузинском министерстве внутренних дел заявили, что избитый противниками ЛГБТ-марша телеоператор Лексо Лашкарава мог умереть от передозировки наркотиками
Об этом на брифинге заявил глава уголовного департамента МВД Грузии Мамука Челидзе, передает " Крим.Реалии ".
Чиновник сослался на предварительное заключение экспертов.
По словам Челидзе, все передвижения Лашкарава перед смертью были зафиксированы городскими видеокамерами, таким образом сотрудники МВД составили маршрут телеоператора.
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"С Поничала он (Лексо Лашкарава) едет в Ортачала и позже, в 19:41, возвращается в Поничала, откуда движется по направлению к саду Деда Эна. Там он остается определенное время, а в 00:10 возвращается в район Сабуртало к себе домой, вероятно, в нетрезвом состоянии ", - сказал на брифинге Челидзе.
"Эхо Кавказа" цитирует главу уголовного департамента и уточняет, что район Поничала, "на котором МВД несколько раз обострило внимание", - это место, где "наиболее часто проводятся спецоперации по задержанию распространителей наркотиков".
Челидзе добавил, что окончательный вывод экспертов будут обнародованы в ближайшее время.
Заявление чиновника транслировалось на большой монитор еред зданием парламента Грузии, где проводили акцию протеста журналисты оппозиционных телеканалов.
Сами представители медиа заявили, что данные экспертизы о смерти Лашкаравы является клеветой.
- Напомним, 5 июля на журналистов в Тбилиси напал агрессивную толпу , недоволен акцией в поддержку ЛГБТ-сообщества.
- 11 июля в Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава , которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ.
- После смерти оператора, в стране вспыхнули антиправительственные протесты
- 12 июля в зале заседаний парламента Грузии состоялась драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и лидеры общественных активистов.
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