МВД Грузии завело еще одно дело против Саакашвили

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Грузии.

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении.

В МВД Грузии отметили, что по совокупности обвинений Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы. Также еще четыре дела расследуются.

Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.

Представитель президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании експрезидента Грузии Михаила Саакашвили.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что задержание експрезидента Грузии, гражданина Украины Саакашвили может вызвать серьезный дипломатический скандал.

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