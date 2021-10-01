МВД Грузии завело еще одно дело против Саакашвили
В Грузии против екс-президента Михаила Саакашвили завели еще одно уголовное дело - за незаконное пересечение границы
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Грузии.
"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении.
В МВД Грузии отметили, что по совокупности обвинений Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы. Также еще четыре дела расследуются.
- Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.
- Представитель президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании експрезидента Грузии Михаила Саакашвили.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что задержание експрезидента Грузии, гражданина Украины Саакашвили может вызвать серьезный дипломатический скандал.
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