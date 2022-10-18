Об этом информирует Spiegel.

"Федеральное министерство внутренних дел немедленно уволило Арне Шенбома, президента Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), и начинает против него дисциплинарное производство", - говорится в сообщении.

Главу спецслужбы по кибербезопасности обвиняют в проблемных отношениях с Россией. Кроме того, он находился по приглашению Госдумы как наблюдатель на выборах президента России. А в 2019 году подписал соглашение о сотрудничестве своего клуба с российским коллегой, которое возглавил бывший высокопоставленный разведчик РФ.

"Поскольку не было ответа на обвинения, я попросил приступить к дисциплинарному производству для выяснения фактов. Пока я не знаю, что проверяло министерство и какие конкретно мне выдвинуты обвинения", - заявил сам Шенбом.

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