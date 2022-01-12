МВД Германии пригрозило заблокировать Telegram из-за распространения ультраправых и антивакцинаторских сообщений

Об этом сообщает Die Zeit.



По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Файзер, правительство может заблокировать Telegram, если он продолжит нарушать законы страны.



По мнению правоохранительных органов, мессенджер особенно часто используется правыми экстремистами и сторонниками теорий заговора о коронавирусе для мобилизации сил и ресурсов.



"Мы правовое государство, но мы не можем в принципе исключать такую возможность. Отключение имело бы очень серьезные последствия и, естественно, станет крайней мерой. До этого должны быть исчерпаны все другие опции", - заявила Файзер.



На вопрос, как такого "закрытия" можно было добиться на практике, представительница МВД не смогла предоставить ни технических, ни юридических деталей.



Файзер стремится к общеевропейскому решению, чтобы заставить Telegram сотрудничать.



"Сегодня Telegram базируется в Дубае, завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам нужно много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона. Германия не сможет сделать это сама", - сказала госпожа министр.



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