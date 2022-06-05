МВД Германии предупредило об угрозе прослушивания чиновников Россией, - Bild
Федеральное ведомство по охране конституции Германии не исключает, что спецслужбы России могут прослушивать политиков и госслужащих в ФРГ
Об этом пишет Bild.
"Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которых мы могли отнести к российским спецслужбам", - сказал Фезер.
В помещении Бундестага депутаты могут видеть шпионскую антенну на крыше российского посольства из окна с противоположной стороны. Поэтому депутаты комитетов по безопасности уже сменили здание.
- Напомним, немецкие энергетические концерны Uniper и RWE заплатили за российские энергоносители по новой схеме, предусматривающей оплату рублями .
- Недавно немецкий парламент дополнительно выделил 100 млрд евро на оборону.
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