МВД Германии предупредило об угрозе прослушивания чиновников Россией, - Bild

Об этом пишет Bild.

"Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которых мы могли отнести к российским спецслужбам", - сказал Фезер.

В помещении Бундестага депутаты могут видеть шпионскую антенну на крыше российского посольства из окна с противоположной стороны. Поэтому депутаты комитетов по безопасности уже сменили здание.

Напомним, немецкие энергетические концерны Uniper и RWE заплатили за российские энергоносители по новой схеме, предусматривающей оплату рублями .

Недавно немецкий парламент дополнительно выделил 100 млрд евро на оборону.

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