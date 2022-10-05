Об этом пишет ERR со ссылкой на министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

"Мое предложение состоит в том, что теперь граждане Эстонии имеют право владеть оружием в Эстонской Республике. Граждане Европейского Союза и стран НАТО также могут владеть оружием в Эстонии. Но все остальные должны сдать оружие", - сказал он.

Отмечается, что разрешения на оружие для россиян и белорусов, имеющих вид на жительство в Эстонии, но не имеющих гражданства, больше не будут продлеваться, срок их действия истечет через несколько лет.

"Я думаю, что это правильная точка зрения в том смысле, что если ты хочешь быть охотником, но являешься гражданином Российской Федерации, то мы ожидаем, что ты будешь эстонцем, откажешься от этого гражданства и сможешь продолжать работать со своим оружием", - добавил министр.

Поправки также касаются граждан России и Беларуси, проживающих в Эстонии. У них будет год с конца 2022 года, чтобы продать, сдать или привести в негодность свое оружие согласно поправкам к Закону об оружии, пояснил министр.

Министр добавил, что речь идет о 3000 единицах оружия или даже больше. Также не будет позволено продавать оружие компаниям или НПО, в руководстве которых находятся российские граждане.

Серые паспорта имеют неграждане Эстонии – лица, не имеющие эстонского гражданства, но проживающие на территории Эстонии. Статус этих людей регулируется Законом об иностранцах Эстонской Республики от 1993 года. Большинство неграждан – это бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии и не получившие ее гражданства после распада СССР.

6 сентября Еврокомиссия одобрила полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

13 сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы гражданам России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb