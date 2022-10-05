МВД Эстонии предлагает забрать оружие у проживающих в стране россиян
Министерство внутренних дел Эстонии готовит поправки к закону, согласно которым россияне и белорусы с "серыми паспортами" должны сдать оружие не позднее конца следующего года
Об этом пишет ERR со ссылкой на министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.
"Мое предложение состоит в том, что теперь граждане Эстонии имеют право владеть оружием в Эстонской Республике. Граждане Европейского Союза и стран НАТО также могут владеть оружием в Эстонии. Но все остальные должны сдать оружие", - сказал он.
Отмечается, что разрешения на оружие для россиян и белорусов, имеющих вид на жительство в Эстонии, но не имеющих гражданства, больше не будут продлеваться, срок их действия истечет через несколько лет.
"Я думаю, что это правильная точка зрения в том смысле, что если ты хочешь быть охотником, но являешься гражданином Российской Федерации, то мы ожидаем, что ты будешь эстонцем, откажешься от этого гражданства и сможешь продолжать работать со своим оружием", - добавил министр.
Поправки также касаются граждан России и Беларуси, проживающих в Эстонии. У них будет год с конца 2022 года, чтобы продать, сдать или привести в негодность свое оружие согласно поправкам к Закону об оружии, пояснил министр.
Министр добавил, что речь идет о 3000 единицах оружия или даже больше. Также не будет позволено продавать оружие компаниям или НПО, в руководстве которых находятся российские граждане.
Серые паспорта имеют неграждане Эстонии – лица, не имеющие эстонского гражданства, но проживающие на территории Эстонии. Статус этих людей регулируется Законом об иностранцах Эстонской Республики от 1993 года. Большинство неграждан – это бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии и не получившие ее гражданства после распада СССР.
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