МВД допускает введение чрезвычайного положения в приграничных областях с Беларусью, - Монастырский

Об этом Монастырский заявил на брифинге в Луцке, сообщает РБК-Украина.

По его словам, МВД допускает такую возможность в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

"Если для этого будет необходимость, как уже сообщил секретарь СНБО, проработаны разные сценарии действий, вплоть до того, чтобы внедрялось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - сказал Монастырский.

Он добавил, что уже установлены места дислокации личного состава Нацполиции и Нацгвардии для усиления пограничной службы.

"Определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу", - отметил Монастырский.

Напомним, 14 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал миграционный кризис на границе Польши с Беларусью российской спецоперацией.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сценарий, по которому нелегальные мигранты будут штурмовать украинскую границу с территории Беларуси, маловероятен.

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