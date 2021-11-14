МВД допускает введение чрезвычайного положения в приграничных областях с Беларусью, - Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в случае обострения ситуации на границе с Беларусью в приграничных областях может быть введено чрезвычайное положение
Об этом Монастырский заявил на брифинге в Луцке, сообщает РБК-Украина.
По его словам, МВД допускает такую возможность в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.
"Если для этого будет необходимость, как уже сообщил секретарь СНБО, проработаны разные сценарии действий, вплоть до того, чтобы внедрялось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - сказал Монастырский.
Он добавил, что уже установлены места дислокации личного состава Нацполиции и Нацгвардии для усиления пограничной службы.
"Определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу", - отметил Монастырский.
- Напомним, 14 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал миграционный кризис на границе Польши с Беларусью российской спецоперацией.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сценарий, по которому нелегальные мигранты будут штурмовать украинскую границу с территории Беларуси, маловероятен.
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