МВД будет привлекать к разминированию Украины иностранных специалистов, – Монастырский
Украина рассчитывает на привлечение к разминированию команд иностранных специалистов
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона.
В Украине вдвое увеличат численность пиротехников. Кроме того, в МВД рассчитывают пополнение своих рядов иностранными специалистами.
"Правительство решило фактически вдвое увеличить количество пиротехников. Сегодня будет принято соответствующее постановление правительства, и до 400 пиротехников дополнительно будут приобщены к работе. Кроме того, мы рассчитываем на привлечение международных команд в ближайшие две недели из США, Канады, Португалии, ряда европейских стран, которые приедут со своей техникой и помогут разминировать дома", – рассказал Монастырский.
Он также отметил, что по общему правилу один день активных боевых действий фактически равен тридцати дням разминирования. Ежедневно пиротехники ГСЧС изымают более 5 тысяч взрывоопасных предметов.
- По состоянию на 16 апреля пиротехниками уже обезврежено более 65 тысяч боеприпасов, из них около 2 тысяч авиабомб, обследована территория около 9 тысяч гектаров. Враг рассеивал и применил взрывоопасные предметы хаотично и массированно.
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