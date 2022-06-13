Музыканты российской группы "Земляне" попали в ДТП после концерта в оккупированном Херсоне
Музыканты российских групп "Земляне" и "СПБ" попали в ДТП после пропагандистского концерта в оккупированном РФ Херсоне
Об этом сообщают российские СМИ.
Автобус, перевозивший музыкантов группы "Земляне" и других артистов, выступивших 12 июня в захваченном РФ Херсоне на пропагандистском концерте ко дню России, съехал в кювет в оккупированном Крыму, в 30 км от Феодосии.
"Поздно вечером исполнители сели в автобус, чтобы вернуться домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус чуть не столкнулся с огромной фурой. Спасло только чудо. По словам пассажиров, если бы автобус не съехал в кювет, все могло бы закончиться совсем плачевно", – рассказал один из организаторов концерта.
- Оккупанты 12 июня устроили в Херсоне празднование в честь дня России, но жители города его проигнорировали.
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