Музыканты группы Kalush Orchestra встретились со Шварценеггером в Лос-Анджелесе
Музыканты украинской группы Kalush Orchestra встретились в США с киноактером, бизнесменом и политиком Арнольдом Шварценеггером
Об этом Шварценеггер написал в твиттере.
"Это было фантастично – встретить Kalush Orchestra, чемпионов Евровидения от Украины. Вы меня вдохновляете!" – подписал киноактер фотографии с украинскими музыкантами.
Как видно из фото, украинцы подарили Шварценеггеру фирменную розовую панаму солиста "Калуша" Олега Псюка.
О встрече с легендарным актером "Калуш" также написали на своей странице в инстаграме.
"Нас пригласил к себе домой Шварценеггер", - говорится в сообщении.
Группа Kalush Orchestra находится с гастрольным туром в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Впереди у музыкантов выступления в Далласе, Хьюстоне, Филадельфии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Чикаго и Монреале, а также в канадских Торонто, Эдмонтоне, Калгари, Виннипеге. Затем группа планирует концерты в Германии.
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