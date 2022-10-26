Об этом Шварценеггер написал в твиттере.

"Это было фантастично – встретить Kalush Orchestra, чемпионов Евровидения от Украины. Вы меня вдохновляете!" – подписал киноактер фотографии с украинскими музыкантами.

Как видно из фото, украинцы подарили Шварценеггеру фирменную розовую панаму солиста "Калуша" Олега Псюка.

О встрече с легендарным актером "Калуш" также написали на своей странице в инстаграме.

"Нас пригласил к себе домой Шварценеггер", - говорится в сообщении.

Группа Kalush Orchestra находится с гастрольным туром в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Впереди у музыкантов выступления в Далласе, Хьюстоне, Филадельфии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Чикаго и Монреале, а также в канадских Торонто, Эдмонтоне, Калгари, Виннипеге. Затем группа планирует концерты в Германии.

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