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Музыкант Сашко Положинский с фронта: сгорел автомобиль с вещами 47-го отдельного батальона

20 июня, 2022 понедельник
10:11
война с Россией

От действий оккупантов сгорел автомобиль с вещами 47-го отдельного батальона. У многих военных сгорело все, у других – лишь часть вещей

Об этом сообщил бывший лидер группы "Тартак", музыкант Саша Положинский в фейсбуке .

"Не хотел сразу об этом писать, чтобы заблаговременно не тревожить. Со мной все хорошо, все хорошо с теми, кто выходил вместе со мной. Вышли слаженно и организованно, на выходе никто из наших не пострадал. Но сгорел автомобиль с вещами. У меня да еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей", – написал он.

Также пострадала украинская техника – автомобили и генераторы. Что-то было уничтожено, что-то выведено из строя, что-то удерживается из последних сил.

"Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом. Поэтому снова буду просить вас о поддержке и помощи", - рассказал Положинский.

Всех волонтеров и небезразличных он призывает помочь ВСУ.

"На своих счетах сохранило еще немало присланных вами ранее средств, но их всех и близко не хватит, чтобы покрыть сейчас все потребности - мои личные и всего подразделения. И, да, мы уже не на фронте, поэтому вы знаете, кто первый в очереди . Мы себе понемногу, верю, доберем", - написал музыкант.

Приват: 5168742230647491

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47-й отдельный батальон - формирование в составе ВСУ, созданное из добровольцев Киевской области. Командир батальона – Иван Шаламага. Участником батальона является ветеран русско-украинской войны, писатель, автор книги "Следы на дороге" Валерий Маркус, а также музыкант Сашко Положинский.

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