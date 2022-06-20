Музыкант Сашко Положинский с фронта: сгорел автомобиль с вещами 47-го отдельного батальона
От действий оккупантов сгорел автомобиль с вещами 47-го отдельного батальона. У многих военных сгорело все, у других – лишь часть вещей
Об этом сообщил бывший лидер группы "Тартак", музыкант Саша Положинский в фейсбуке .
"Не хотел сразу об этом писать, чтобы заблаговременно не тревожить. Со мной все хорошо, все хорошо с теми, кто выходил вместе со мной. Вышли слаженно и организованно, на выходе никто из наших не пострадал. Но сгорел автомобиль с вещами. У меня да еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей", – написал он.
Также пострадала украинская техника – автомобили и генераторы. Что-то было уничтожено, что-то выведено из строя, что-то удерживается из последних сил.
"Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом. Поэтому снова буду просить вас о поддержке и помощи", - рассказал Положинский.
Всех волонтеров и небезразличных он призывает помочь ВСУ.
"На своих счетах сохранило еще немало присланных вами ранее средств, но их всех и близко не хватит, чтобы покрыть сейчас все потребности - мои личные и всего подразделения. И, да, мы уже не на фронте, поэтому вы знаете, кто первый в очереди . Мы себе понемногу, верю, доберем", - написал музыкант.
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47-й отдельный батальон - формирование в составе ВСУ, созданное из добровольцев Киевской области. Командир батальона – Иван Шаламага. Участником батальона является ветеран русско-украинской войны, писатель, автор книги "Следы на дороге" Валерий Маркус, а также музыкант Сашко Положинский.
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