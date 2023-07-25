Об этом сообщили на официальном портале сервиса.

Известно, что в США тарифный план Premium Single подорожает с $10 до $11 в месяц. Это первое повышение с момента запуска Spotify более десяти лет назад.

Пакеты Premium Family и Student также подорожали на доллар и теперь стоят $17 и $6 в месяц соответственно. Более всего подорожал тарифный план Premium Duo, который увеличился на два доллара в месяц с $13 до $15.

Музыкальный сервис делает это на фоне аналогичных действий конкурентов: Apple Music, Amazon Music и YouTube Music повысили стоимость своих индивидуальных планов без рекламы до $11 за прошлый год.