Музыкальный сервис Spotify повысил стоимость премиум-подписок, но не в Украине
Потоковый музыкальный сервис Spotify поднял тарифы на подписки Premium в 53 странах мира, однако Украину это участие пока обошло.
Об этом сообщили на официальном портале сервиса.
Известно, что в США тарифный план Premium Single подорожает с $10 до $11 в месяц. Это первое повышение с момента запуска Spotify более десяти лет назад.
Пакеты Premium Family и Student также подорожали на доллар и теперь стоят $17 и $6 в месяц соответственно. Более всего подорожал тарифный план Premium Duo, который увеличился на два доллара в месяц с $13 до $15.
Музыкальный сервис делает это на фоне аналогичных действий конкурентов: Apple Music, Amazon Music и YouTube Music повысили стоимость своих индивидуальных планов без рекламы до $11 за прошлый год.
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