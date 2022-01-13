Музыкальный фестиваль Coachella объявил лайнап: среди исполнителей – одна украинская группа

Об этом сообщили организаторы фестиваля в Instagram .



Хедлайнерами фестиваля стали Гарри Стайлз (One Direction), Билли Айлиш, Канье Вест и Swedish House Mafia.



Кроме этого, одним из хедлайнеров Coachella-2022 должен был стать Тревис Скотт, однако его выступление не состоится из-за трагедии на фестивале Astroworld - тогда в давке на концерте рэпера погибли 10 человек и еще 300 получили травмы.



Среди артистов, выступающих на фестивале:

Megan Thee Stallion

Фиби Бриджерс

21 Savage

Doja Cat

Run the Jewels

Jamie xx

Vince Staples

Japanese Breakfast

Disclosure

Brockhampton

Slowthai

Fatboy Slim

IDLES

В лайнапе также заявлены украинский электронный дуэт ARTBAT и белорусская группа "Молчат дома". Дуэт ARTBAT объединился в 2016 году и состоит из двух киевских диджеев и продюсеров Артура и Батиша.Coachella 2022 пройдет 15-17 апреля и 22-24 апреля, при этом первые выходные билеты уже полностью раскуплены.Coachella - один из крупнейших музыкальных фестивалей США, который ежегодно проходит в долине Коачелла с 1999 года. В 2020 году даты фестиваля менялись трижды: с апреля на октябрь, а с октября – на апрель 2021-го. В прошлом году событие сначала перенесли на октябрь, а затем вообще отменили.