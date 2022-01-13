Музыкальный фестиваль Coachella объявил лайнап: среди исполнителей – одна украинская группа
Музыкальный фестиваль Coachella пройдет в апреле 2022 года в городе Индио, штат Калифорния (США) впервые после двухлетнего перерыва
Об этом сообщили организаторы фестиваля в Instagram .
Хедлайнерами фестиваля стали Гарри Стайлз (One Direction), Билли Айлиш, Канье Вест и Swedish House Mafia.
Кроме этого, одним из хедлайнеров Coachella-2022 должен был стать Тревис Скотт, однако его выступление не состоится из-за трагедии на фестивале Astroworld - тогда в давке на концерте рэпера погибли 10 человек и еще 300 получили травмы.
Среди артистов, выступающих на фестивале:
- Megan Thee Stallion
- Фиби Бриджерс
- 21 Savage
- Doja Cat
- Run the Jewels
- Jamie xx
- Vince Staples
- Japanese Breakfast
- Disclosure
- Brockhampton
- Slowthai
- Fatboy Slim
- IDLES
Coachella 2022 пройдет 15-17 апреля и 22-24 апреля, при этом первые выходные билеты уже полностью раскуплены.
Coachella - один из крупнейших музыкальных фестивалей США, который ежегодно проходит в долине Коачелла с 1999 года. В 2020 году даты фестиваля менялись трижды: с апреля на октябрь, а с октября – на апрель 2021-го. В прошлом году событие сначала перенесли на октябрь, а затем вообще отменили.
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