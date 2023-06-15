Об этом сообщает Reuters.

В иске говорится, что Twitter способствует привлечению пользователей "бесчисленным количеством правонарушительных копий музыкальных композиций".

Поэтому члены Национальной ассоциации музыкальных издателей, включая Sony Music Publishing (главный офис в Нью-Йорке, США), BMG Rights Management (в Берлине, Германия) и Universal Music Publishing Group (в Санта-Монике, Калифорния, США), требуют возмещения свыше 250 миллионов долларов США за вероятное нарушение почти 1700 авторских прав.

Отмечается, что Twitter поощряет нарушение авторских прав пользователями, что увеличивает вовлеченность и доходы от рекламы, одновременно предоставляя ему несправедливое преимущество перед платформами, платящими за музыкальные лицензии (TikTok, Facebook, YouTube). Нарушения ужесточились после того, как Илон Маск купил Twitter, говорится в иске.

"Внутренние дела Twitter по вопросам, связанным с этим делом, находятся в беспорядке", - заявили издатели, отметив серьезные сокращения юридических команд компании и отдела доверия и безопасности.

Что известно о Twitter после приобретения соцсети Маском

27 октября в прошлом году стало известно, что Илон Маск приобрел Twitter. Он распустил совет директоров, затем поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года.

4 ноября 2022 года Маск начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Тогда работники подали на компанию коллективный иск в суд из-за того, что новый гендиректор планировал ненадлежащим образом сократить более 3 тыс. сотрудников.

Впоследствии Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании. А Twitter в очередной раз уволил рабочих, сократив штат команды по вопросам доверия и безопасности, занимавшейся глобальной модерацией контента.

Позже в СМИ появилась информация, что более 500 рекламодателей приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки миллиардером соцсети в 2022 году.

А бизнесмен заявил, что сокращение штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный" .

В апреле Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. А пользователям разрешили взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. Также Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

24 апреля стало известно, что в соцсети возвращают "синюю галочку" без уплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков. Впоследствии владелец Twitter заявил, что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет. Компания же признала, что функция "Коло", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.

В мае Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки. И сообщил, что в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

Кроме того, американский миллиардер назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино. Впоследствии к компании присоединился еще один топ-менеджер NBCUniversal – Джо Бенаррох.