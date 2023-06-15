Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Музыкальные издатели подали в суд на Twitter, обвиняют в создании условий для нарушения авторских прав

Музыкальные издатели подали в суд на Twitter, обвиняют в создании условий для нарушения авторских прав

15 июня, 2023 четверг
07:28
Мир Twitter

Группа из 17 издателей музыки подала судебный иск на Twitter, где обвиняет компанию в создании условий для нарушения авторских прав

Об этом сообщает Reuters.

В иске говорится, что Twitter способствует привлечению пользователей "бесчисленным количеством правонарушительных копий музыкальных композиций".

Поэтому члены Национальной ассоциации музыкальных издателей, включая Sony Music Publishing (главный офис в Нью-Йорке, США), BMG Rights Management (в Берлине, Германия) и Universal Music Publishing Group (в Санта-Монике, Калифорния, США), требуют возмещения свыше 250 миллионов долларов США за вероятное нарушение почти 1700 авторских прав.

Отмечается, что Twitter поощряет нарушение авторских прав пользователями, что увеличивает вовлеченность и доходы от рекламы, одновременно предоставляя ему несправедливое преимущество перед платформами, платящими за музыкальные лицензии (TikTok, Facebook, YouTube). Нарушения ужесточились после того, как Илон Маск купил Twitter, говорится в иске.

"Внутренние дела Twitter по вопросам, связанным с этим делом, находятся в беспорядке", - заявили издатели, отметив серьезные сокращения юридических команд компании и отдела доверия и безопасности.

Что известно о Twitter после приобретения соцсети Маском

27 октября в прошлом году стало известно, что Илон Маск приобрел Twitter. Он распустил совет директоров, затем поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года.

4 ноября 2022 года Маск начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Тогда работники подали на компанию коллективный иск в суд из-за того, что новый гендиректор планировал ненадлежащим образом сократить более 3 тыс. сотрудников.

Впоследствии Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании. А Twitter в очередной раз уволил рабочих, сократив штат команды по вопросам доверия и безопасности, занимавшейся глобальной модерацией контента.

Позже в СМИ появилась информация, что более 500 рекламодателей приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки миллиардером соцсети в 2022 году.

А бизнесмен заявил, что сокращение штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный" .

В апреле Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. А пользователям разрешили взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. Также Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

24 апреля стало известно, что в соцсети возвращают "синюю галочку" без уплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков. Впоследствии владелец Twitter заявил, что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет. Компания же признала, что функция "Коло", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.

В мае Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки. И сообщил, что в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

Кроме того, американский миллиардер назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино. Впоследствии к компании присоединился еще один топ-менеджер NBCUniversal – Джо Бенаррох.

Технологии
Илон Маск
Читайте также:
карта оборонних ліній ЗС РФ_1306
14 июня, 2023 среда
На Приазовском направлении ВСУ перешли в активную фазу боевых действий, - капитан ВСУ
Володимир Горбач
Автор Владимир Горбач
13 июня, 2023 вторник
Нападение на Чорновола: кто из взрослых в комнате?
Євген Пригожин
13 июня, 2023 вторник
Пригожин заявил датским журналистам, что не уверен, будет ли ЧВК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.89
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
15 июня
08:20
Обновлено
В Нигерии после свадебной церемонии перевернулась лодка с людьми: более 100 погибших, есть пропавшие без вести
08:13
В Китае начали строить новый стартовый комплекс для запуска твердотопливных ракет-носителей
08:06
OPINION
Путин всегда продавал страх
08:00
Испания - Италия: где и когда смотреть второй полуфинал Лиги наций
07:31
Обновлено
Ночная атака России: в Кривом Роге уничтожен шиномонтаж и повреждены предприятия, есть раненый. В Одесской и Харьковской областях ПВО работала по "шахедам"
07:13
Оккупанты заявили о закрытии медучреждения в Каменке на Запорожье, поскольку работники отказались от паспортов РФ, - Генштаб
06:59
Украинские силы уничтожили российскую крылатую ракету и 20 "шахедов" во время ночной атаки
06:45
Starbucks
Из-за расовой дискриминации: Starbucks должен выплатить $25 млн бывшей сотруднице
06:16
Польское минобороны закупит для собственной армии более 20 минных заградителей Baobab-K
05:59
mirage 2000
Индонезия вместо российских Су-35 приобрела 12 французских истребителей Mirage
05:28
ВСУ в районе Кременной ликвидировали около 100 окупантов, - ISW
05:00
Гигант индустрии украшений Swarovski полностью ушел с рынка России
04:36
Угроза нацбезопасности: Австралия хочет запретить России строить посольство у здания парламента
03:16
Tesla авто
Очередной рекорд Tesla: акции компания показали самый большой прирост в истории
02:48
"Надо осудить преступления, совершенные Россией": экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к украинской акции в Бонне
02:20
В России обещают 15 июня допустить миссию МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС
02:08
Израильская компания создала новейшую систему перехвата гиперзвуковых ракет
02:06
Ночной обстрел Харьковщины: в городе и области прогремели несколько взрывов
01:52
В мае доходы России от продажи нефти упали на 36%
01:24
Африканские лидеры с миротворческими инициативами по дороге в Украину встретятся с Дудой
00:56
Болгария назвала "пропагандой и дезинформацией" упреки посла РФ по поставке боеприпасов Украине
00:29
Сийярто собрался на "российский Давос", который в этом году игнорируют даже лояльные Кремлю страны
00:24
Хорватия победила Нидерланды и стала первым финалистом Лиги наций
00:05
"Польша реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО": Зеленский поговорил с Дудой
2023, среда
14 июня
23:26
"Арсенал" начал переговоры с "Челси" по трансферу конкурента Мудрика
23:06
Из-за подрыва Россией ГЭС из курганов Херсонщины вымывает артефакты: ОВА объяснила, что делать с находками
22:40
Россия обстреляла Херсон: пострадали двое волонтеров, в том числе иностранец
22:24
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
21:54
В Мариуполе россияне проверяют детей на причастность к партизанскому движению, - Андрющенко
21:35
Эксклюзив
Нет никакого мирного плана Китая или Бразилии. Этот план написан Путиным, – нардеп Княжицкий
21:26
Морпехи ликвидировали за день 47 россиян, уничтожили танк и 3 ББМ
21:07
Эксклюзив
На восточном фронте Силы обороны возвращаются на утраченные позиции, а враг готов бежать, - боец батальона "Свобода" Лысенко
21:02
Европарламент
Европарламент признал военным преступлением подрыв россиянами Каховской ГЭС
20:45
Расследование подрыва "Северного потока": Швеция заявила о завершающей фазе
20:42
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украина проводит уникальную наступательную операцию. Армия РФ не остановит продвижение ВСУ возле Бахмута. Колонка Сергея Згурца
20:20
Еспресо лидер среди информканалов в мае 2023
Телеканал Эспрессо держит лидерство в информационном вещании, - исследование Nielsen
20:10
В Минобороны назвали соотношение украинских и российских потерь на Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях
20:00
Обзор
Победные новости 476-го дня войны: ВСУ наступают на Донетчине и Запорожье, а в Европе создадут центр для обучения украинских пилотов F-16
20:00
OPINION
О рафинированной ненависти московитов к нам с вами
19:45
Весом как 8 "боингов": украинцы отправили более 1400 тонн помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV