Музыкальная премия Brit Awards-2022 объявила победителей, Адель получила главные награды
В Лондоне на 42-й церемонии награждения Brit Awards-2022 объявили лауреатов музыкальной премии. Британская певица Адель одержала победу в трех главных номинациях
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт премии.
Триумфатором этого года стала британская певица Адель, одержавшая победу в трех главных номинациях – артист года, альбом года и песня года.
Лауреаты Brit Awards-2022:
- Лучший артист: Адель
- Песня года: "Easy On Me", Адель
- Альбом года: "30", Адель
- Лучшая британская группа: Wolf Alice
- Лучший поп или R&B артист: Дуа Липа
- Лучшее рок или альтернативное исполнение: Сэм Фендер
- Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнения: Dave
- Лучшее танцевальное исполнение: Бекки Хилл
- Лучший автор песен: Эд Ширан
- Лучший новый артист: Литтл Симз
- Лучший международный артист года: Билли Айлиш
- Лучшая международная группа: Silk Sonic
- Лучшая зарубежная песня: "Good For You", Оливия Родриго
Это первая гендерно-нейтральная церемония награждения, поэтому на премии отсутствовало разделение на мужские и женские номинации.Справка: Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области попмузыки, которую основала Британская ассоциация производителей фонограмм. Впервые она была вручена в 1977 году. Для исполнителей классической музыки есть отдельная премия Classical BRIT Awards, которую вручают в мае каждый год.
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