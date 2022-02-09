Музыкальная премия Brit Awards-2022 объявила победителей, Адель получила главные награды

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт премии.



Триумфатором этого года стала британская певица Адель, одержавшая победу в трех главных номинациях – артист года, альбом года и песня года.



Лауреаты Brit Awards-2022:

Лучший артист: Адель

Песня года: "Easy On Me", Адель

Альбом года: "30", Адель

Лучшая британская группа: Wolf Alice

Лучший поп или R&B артист: Дуа Липа

Лучшее рок или альтернативное исполнение: Сэм Фендер

Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнения: Dave

Лучшее танцевальное исполнение: Бекки Хилл

Лучший автор песен: Эд Ширан

Лучший новый артист: Литтл Симз

Лучший международный артист года: Билли Айлиш

Лучшая международная группа: Silk Sonic

Лучшая зарубежная песня: "Good For You", Оливия Родриго

Ведущими церемонии были Кортни Кокс, Джонни МакДейд, Брайан Кокс, Вики МакКлюр, Джоди Виттакер, Мо Фара, Том Дэйли и Ронни Вуд. Вручение прошло на лондонской O2 Arena.

Это первая гендерно-нейтральная церемония награждения, поэтому на премии отсутствовало разделение на мужские и женские номинации.

Справка: Brit Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области попмузыки, которую основала Британская ассоциация производителей фонограмм. Впервые она была вручена в 1977 году. Для исполнителей классической музыки есть отдельная премия Classical BRIT Awards, которую вручают в мае каждый год.