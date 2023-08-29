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Музыка Моцарта облегчает боль младенцев во время медицинских процедур, - исследование

29 августа, 2023 вторник
12:09
Наука

Исследователи обнаружили, что успокаивающая фоновая музыка композитора Вольфганга Амадея Моцарта во время медицинских процедур может несколько облегчить боли у новорожденных

Об этом пишет Science Alert.

Отмечается, что испытание команды из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии стало первым в своем роде. Ученые провели исследование среди 100 младенцев в больнице в Нью-Йорке. Каждый ребенок родился доношенным, и во время испытания ему было около 2 дней.

Перед тем, как медицинские работники взяли кровь с помощью стандартной процедуры укола пятки, более половины младенцев в течение двадцати минут слушали успокаивающую инструментальную колыбельную знаменитого музыканта Моцарта. В то же время вторая половина молча ждала.

Как правило, когда новорожденным намерены провести небольшую медицинскую процедуру, им дают сахар. За две минуты до укола пятки младенцам дали сахарозу, чтобы немного облегчить боль.

Колыбельная звучала во время укола и продолжалась примерно пять минут после этого. Родителям запрещалось физически обнимать своих детей в ходе исследования.

Команда ученых регулярно оценивала боль младенцев, используя в качестве индикаторов выражение лица, плач, дыхание, движения конечностей и бдительность. Исследователи были в наушниках с шумоподавлением, поэтому они не знали, играет музыка или нет.

В конце концов новорожденные, подвергшиеся воздействию Моцарта, показали "статистически и клинически значимое" снижение баллов по шкале боли у новорожденных (NIPS), и это было верно до, во время и после укола пятки.

Авторы исследования заключают, что "музыкальное вмешательство является легким, воспроизводимым и недорогим инструментом для облегчения боли во время незначительных процедур у здоровых, доношенных новорожденных". Также сегодня есть немало доказательств, свидетельствующих о том, что музыка может значительно снизить боль у взрослых.

Исследование среди новорожденных является хорошей возможностью для дальнейших исследований, особенно потому, что обезболивающие лекарства часто нельзя применять младенцам.

По словам американских ученых, такие результаты эксперимента могут быть следствием того, что музыка отвлекает детей от боли. Предыдущие же исследования среди взрослых показали, что живая, приятная музыка облегчает боль больше, чем мрачная и грустная музыка. А это значит, что отвлечение не может полностью объяснить результаты.

Возможно, в темпе, гармонии или мелодии песни есть что-то обезболивающее мозг человека, даже если раньше он слышал очень мало музыки. Ученые, работавшие над нынешним исследованием, говорят, что теперь их интересует, могут ли родительские голоса так же успокаивать новорожденных, как Моцарт.

  • Ранее физики из Финляндии провели исследование и установили, что звук может распространяться через идеальный вакуум, однако для этого нужны соответствующие условия.
Мир
Здоровье
Медицина
США
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