"Музыка - это оружие". Культового минского диджея "Папу Бо" закрыли в СИЗО за "наркотики" и "экстремизм"
Белорусский музыкальный продюсер и диджей Александр Богданов, известный больше как "Папа Бо", находится в следственном изоляторе на Окрестина в Минске
Подконтрольные самопровозглашенному правителю Беларуси Александру Лукашенко силовые органы обвиняют его в преступлениях связанных с "коробками", где якобы хранились "наркотики", и "экстремистскими материалами", передает Еспресо.TV .
В него также забрали диджейский пульт, с которым он выходил на мирные протесты. Под стражу взято сценографа Максима Ворона и организатора культурно-художественных мероприятий Елизавету Невмержицкий, которые являются ближайшими коллегами Богданова.
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На пропагандистских телеграмм-каналах вышло видео со словами "раскаяние" от диджея в стиле Романа Протасевича.
Следов избиения на лице "Папы Ибо" на нем нет, но взгляд диджея и то, как он произносит слова, по мнению журналистов телеканала Белсат , могут свидетельствовать о применено однако него насилия.
В прошлом году "Папа Бо" вместе со своей группой поддержки неоднократно проводил улицам Минска передвижные дискотеки. Они назывались "МузикаЗброя" и "ПротесТанци" и происходили во время многотысячных антипрезидентских акций.
Справка
Александр Богданов известна в Беларуси лицом.
Он является промоутером нескольких белорусских музыкальных групп, в частности, таких как "Кассиопея", "Серебряная свадьба", "Петля Пристрастия", "Аддис Абеба", Port Mone, Shuma. Кроме того, он основал минский культурный центр "Корпус" и был его арт-директором.
Милиция остановила деятельности "Корпуса".
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