Мужья военнослужащих могут выезжать за границу, если у супругов есть несовершеннолетние дети, - ГНСУ
Мужчины, жены которых сейчас проходят военную службу, и на содержании супругов есть дети до 18 лет, имеют право выехать за пределы Украины
Как говорится в сообщении, мужчины, жены которых сейчас проходят военную службу, и на содержании супругов есть дети младше 18 лет, имеют право выехать за пределы Украины.
"Количество раз такого пересечения – неограниченное. При этом документами, дающими право пересечения являются свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы женой. Это может быть справка, это может быть копия удостоверения, удостоверенная соответствующим образом или другие документы"", - сообщает ГПСУ.
- По общему правилу , на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
- Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины указала перечень мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть пределы страны во время действия ограничений военного положения.
- Если мужчина не платит алименты, то выехать за пределы Украины не получится, поскольку нужно доказать, что дети находятся на его иждивении.
- Водители-мужчины призывного возраста имеют право пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда.
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