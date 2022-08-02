Как говорится в сообщении, мужчины, жены которых сейчас проходят военную службу, и на содержании супругов есть дети младше 18 лет, имеют право выехать за пределы Украины.

"Количество раз такого пересечения – неограниченное. При этом документами, дающими право пересечения являются свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке и любой документ, удостоверяющий прохождение военной службы женой. Это может быть справка, это может быть копия удостоверения, удостоверенная соответствующим образом или другие документы"", - сообщает ГПСУ.

По общему правилу , на период действия правового режима военного положения мужчинам - гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы Украины, кроме военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины указала перечень мужчин от 18 до 60 лет, которые могут покинуть пределы страны во время действия ограничений военного положения.

Если мужчина не платит алименты, то выехать за пределы Украины не получится, поскольку нужно доказать, что дети находятся на его иждивении.

Водители-мужчины призывного возраста имеют право пересекать границу, но для этого нужно получить цифровой инструмент для проезда.

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