Решение было принято на заседании Исполнительного комитета организации 18 апреля.

Исполком ФИБА во вторник утвердил список участников в квалификационном олимпийском турнире. В общей сложности участниками этого соревнования станут 28 команд. 16 из них – сборные, не преодолевшие второй раунд квалификации на чемпионате мира по баскетболу 2023 года. Остальные участники определяются по рейтингу сборных ФИБА среди команд, не прошедших до второго раунда квалификации ЧМ-2023.

Последнего участника квалификационного турнира на Олимпиаду-2024 Исполком ФИБА определил после того, как было принято решение по российским и белорусским баскетболистам.

"В соответствии с рекомендациями МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованных 28 марта, Исполнительный комитет ФИБА принял решение не допустить регистрацию мужской сборной России в олимпийских отборочных турнирах ФИБА 2023 года", - говорится в заявлении ФИБА.

Таким образом вместо России, которая должна была принять участие в квалификации, сыграет команда Болгарии.