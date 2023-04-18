Мужскую сборную РФ по баскетболу не допустили к квалификации на Олимпиаду-2024
Международная федерация баскетбола (ФИБА) не допустила сборную России по баскетболу в квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже
Решение было принято на заседании Исполнительного комитета организации 18 апреля.
Исполком ФИБА во вторник утвердил список участников в квалификационном олимпийском турнире. В общей сложности участниками этого соревнования станут 28 команд. 16 из них – сборные, не преодолевшие второй раунд квалификации на чемпионате мира по баскетболу 2023 года. Остальные участники определяются по рейтингу сборных ФИБА среди команд, не прошедших до второго раунда квалификации ЧМ-2023.
Последнего участника квалификационного турнира на Олимпиаду-2024 Исполком ФИБА определил после того, как было принято решение по российским и белорусским баскетболистам.
"В соответствии с рекомендациями МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованных 28 марта, Исполнительный комитет ФИБА принял решение не допустить регистрацию мужской сборной России в олимпийских отборочных турнирах ФИБА 2023 года", - говорится в заявлении ФИБА.
Таким образом вместо России, которая должна была принять участие в квалификации, сыграет команда Болгарии.
- Напомним, 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет не определился с допуском атлетов из РФ и Беларуси в Олимпиаде, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
- 30 марта Кабинет Министров принял протокольное решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
- МОК осудил решение об отказе украинских спортсменов участвовать в соревнованиях с участием россиян и белорусов
- Министерство молодежи и спорта 3 апреля сообщило, что намерено лишать статуса национальных федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.
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