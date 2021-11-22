Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по шахматам
Мужская сборная Украины по шахматам стала победителем чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 9-м туре чемпионата Европы по шахматам сборная Украины выиграла у сборной Армении со счетом 3:1. Этот результат помог украинцам стать победителями турнира.
Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук - игроки сборной Украины, одержавшие командную победу на ЧЕ. Второе место заняли французы, третье – поляки.
Женская сборная Украины завершила ЧЕ на четвертом месте.
Результаты после 9 туров:
1. Украина – 14 (212,5 – дополнительный показатель)
2. Франция – 14 (207,5)
3. Польша – 13 (192,5)
4. Испания – 13 (190,0)
5. Азербайджан – 12 (224,0)
6. Россия – 12 (206,5)
- 19 ноября мужскаясборная Украины по шахматам обыграла Россию в 7 туре чемпионата Европы.
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