Мужская сборная Украины по волейболу будет играть на чемпионате мира вместо России

Об этомсообщает Федерация волейбола Украины.

Федерация волейбола Украины получила письмо от Международной федерации волейбола (ФИВБ), в котором сообщается, что Украина сыграет на мужском чемпионате мира - 2022 вместо России.

Это стало возможным благодаря исключению страны-агрессора из мирового волейбола, а также потому, что сборная Украины занимает 23-е место в мировом рейтинге. Долгое время Украина занимала 22-е место, но в последний момент опустилась на одну строчку и это помешало получить путевку по спортивному принципу.

Украинская сборная займет место России в группе A, где ее соперниками будут Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико.

Отметим, что чемпионат мира - 2022 должен был проходить в России, однако теперь его примут Польша и Словения.

Напомним, сегодня, 14 апреля, футбольные сборные Украины и Шотландии определились с датой проведения матча отбора на ЧМ-2022.

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