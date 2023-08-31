Мужская сборная Украины по пляжному футболу пропустит Евролигу-2023 из-за участия команды из Беларуси

Об этом сообщает Ассоциация пляжного футбола Украины .

Отмечается, что ассоциация пыталась сделать все от нее зависящее, чтобы украинцы могли принять участие в Евролиге, однако, согласно приказу Министерства молодежи и спорта Украины №4435, украинские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях, где есть команды РФ и Беларуси не на условиях нейтралитета, а со своими национальными флагами.

"К сожалению, нынешний чемпионат Европы по бичсоккеру пройдет без участия мужской сборной Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать все от нас зависящее, чтобы украинская национальная команда смогла представить нашу страну на этом турнире. Но есть приказ Министерства молодежи и спорта Украины №4435 от 26 июля 2023 года, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие РФ и Беларусь", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководящая организация пляжного футбола Beach Soccer Worldwide позволяет Беларуси участвовать в соревнованиях с собственной государственной символикой.

" Суспільне " отмечает, что Украина – чемпион Евролиги 2016 года. С тех пор сборная стабильно участвовала в элитном дивизионе первенства и добралась до "бронзы" в сезоне-2020.