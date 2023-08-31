Мужская сборная Украины по пляжному футболу пропустит Евролигу-2023 из-за участия команды из Беларуси
Мужская сборная Украины по пляжному футболу в этом году не будет соревноваться в Евролиге из-за участия белорусской команды под национальным флагом
Об этом сообщает Ассоциация пляжного футбола Украины .
Отмечается, что ассоциация пыталась сделать все от нее зависящее, чтобы украинцы могли принять участие в Евролиге, однако, согласно приказу Министерства молодежи и спорта Украины №4435, украинские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях, где есть команды РФ и Беларуси не на условиях нейтралитета, а со своими национальными флагами.
"К сожалению, нынешний чемпионат Европы по бичсоккеру пройдет без участия мужской сборной Украины. Ассоциация пляжного футбола Украины в последние месяцы пыталась сделать все от нас зависящее, чтобы украинская национальная команда смогла представить нашу страну на этом турнире. Но есть приказ Министерства молодежи и спорта Украины №4435 от 26 июля 2023 года, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие РФ и Беларусь", - говорится в сообщении.
В свою очередь руководящая организация пляжного футбола Beach Soccer Worldwide позволяет Беларуси участвовать в соревнованиях с собственной государственной символикой.
" Суспільне " отмечает, что Украина – чемпион Евролиги 2016 года. С тех пор сборная стабильно участвовала в элитном дивизионе первенства и добралась до "бронзы" в сезоне-2020.
- 30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
- 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало новый приказ , позволяющий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.17
- EUR Покупка 40.73Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное