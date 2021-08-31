Муженко заявил, что Венедиктова солгала о его допросах в Офисе генпрокурора
Глава генштаба ВСУ в 2014-2019 гг. Виктор Муженко заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова сказала информацию, которая не соответствует действительности, о допросах его в ОГПУ
Об этом бывший глава генштаба Виктор Муженко написал в Facebook.
Генерал Муженко процитировал слова Венедиктовой, которая накануне заявила в ток-шоу "Право на Власть" на "1 + 1", что он якобы уже полгода не является на допросы, хотя "сказал, что вернется".
"Я ни разу не прерывал допросы до их завершения, не был уведомлен, что меня ждут на допрос, и не говорил, что " вернусь ", поскольку всегда готов давать показания и способствовать следствию в установлении истины ради объективного расследования событий, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины ", - написал Муженко.
Экс-глава Генштаба требует, чтобы генпрокурор опровергла свои слова.
"Выражаю также искреннюю надежду, что честь, достоинство в Украине, репутация офицера Вооруженных Сил Украины имеют конституционные гарантии признаваться высшей ценностью, а Ирина исправит эту досадную ошибку таким же образом", - написал генерал армии Украины.
"Жду достойного поступка генерального прокурора, в порядочности которой не имею оснований выражать сомнение", - добавил он.
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