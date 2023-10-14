Мужчины в Украине получают зарплату на 18,6% больше, чем женщины
По состоянию на 2023 год мужчины в Украине получают зарплату на 18,6% больше, чем женщины: правительство планирует к 2030 году сократить гендерный разрыв в оплате труда до 13,6%
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что правительство начало реализовывать стратегию уменьшения гендерного разрыва в оплате труда: в планах чиновников к 2030 году сокращение разрыва в зарплате мужчин и женщин с 18,6% до 13,6%.
Эта стратегия может помочь во внедрении трех целей:
- усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;
- способствовать преодолению стереотипов и дискриминации профессий по признаку пола;
- создать благоприятные условия для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.
"Наша Стратегия также имеет измерительную цель – к 2030 году мы хотим сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин на 5 в.п., то есть с 18,6% до 13,6%. После победы Украина должна стать страной без барьеров" Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда – лишь один из инструментов перехода нашего общества на новые стандарты. развития государства и общества", - подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она также рассказала, каких целей уже удалось достичь. Речь идет о подготовке нового проекта Трудового кодекса и о запланированном начале коммуникационной кампании. Также правительство подало заявку на присоединение к рекомендации Совета ОЭСР по обеспечению гендерного равенства в сферах образования, занятости и предпринимательства, а Минэкономики реализует грантовую программу - работа, которая способствует привлечению женщин, в том числе жен ветеранов, к развитию предпринимательства. Большинство победителей по программе составляют женщины.
- Эксперт рынка труда Сергей Марченко в эфире Еспресо рассказал , что в Украине до конца года можно ожидать повышения зарплат. Пока существует большой спрос на людей.
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