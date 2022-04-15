Мужчины отказываются воевать. План принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван, - разведка
На временно оккупированных территориях Украины план по мобилизации 26 тысяч "резервистов" провалился
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"План по мобилизации 26 000 "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена", - говорится в сообщении.
Для людей, которых удалось привлечь, проводят подготовку или инструктажи. Также, по данным разведки, их снабжают непригодными для использования амуницией и оружием. Представители армии РФ, обещают задействовать "новобранцев" до контроля оккупированных территорий, охраны дорог и военных объектов.
"Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Также именно их, наименее ценный "ресурс" используют для проведения разведки боем для выявления позиций украинских защитников ", – добавляют в управлении разведки.
- Напомним, разведка получила данные высшего командования ВС РФ и причастных к геноциду в Киевской области омоновцев из Кузбасса.
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