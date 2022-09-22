Мужчины Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Женщина не только известная актриса и певица, она еще и профессиональная танцовщица, продюсер, модельер и успешная бизнес-леди
Первый официальный муж
Впервые Джей Ло вышла замуж, будучи не слишком известна и без звездного статуса. Свадьба состоялась в 1997 году. Ее избранником стал кубинский официант Охани Ноа. Но прошел всего год, и пара распалась. Тем временем популярность Дженнифер стала расти вверх с каждым днем семимильными шагами.
Ноа, долго не думая, решил заработать деньжат и блесток славы на фоне прежней популярности. В 2006 году мужчина задумал опубликовать книгу о своих отношениях с Дженнифер Лопес. Дело завершилось судом и безапелляционным проигрышем мужчины-неудачника. И если бы только это. Суд обязал Ноа выплатить известной певице денежную компенсацию в $545 тыс.
Бен Аффлек
Страстная любовь с Беном Аффлеком вспыхнула, как спичка. Все медиа "прилепили" паре общее имя - "Беннифер". Все таблоиды и поклонники стали называть их "суперпарой".
Через некоторое время влюбленные запланировали официальную церемонию бракосочетания на сентябрь 2003 года. Но что-то пошло не так. Без объяснений отношения оборвались еще до свадьбы.
Шон и Крис
С 1999 по 2002 год Джей Ло успела немного "повстречаться" с Шоном Комбсом и побывать в статусе жены танцора Криса Джадда.
Дрейк
В 2016 году певица закрутила роман с рэпером Дрейком. Но вскоре пара разошлась. Ходили слухи, что из-за измены рэпера Дженнифер порвала отношения с ним.
… и Дрейк выпустил новый альбом More Life, в котором вспомнил Лопес. "I drunk text J. Lo, Old number, so it bounce back" ("Пишу пьяные сообщения Джей Ло на старый номер, поэтому они не доставлены"), - услышали фаны в треке More Life.
А еще через год у Дрейка вышел трек "Diplomatic Immunity", в котором присутствуют слова: "2017-го я потерял Джей Ло".
Очевидно, еще долго болело сердце рэпера после развода с Джей Ло.
Алекс Родригес
А весна 2017 года принесла в объятия Джей Ло бейсболиста Алекса Родригеса. Роман казался настолько безупречным, что поклонники певицы начали предсказывать свадьбу. Но уже в апреле 2021 года отношения завершились крахом.
И снова Бен Аффлек
Новая старая любовь. В жизнь Дженнифер Лопес вернулся Бен Аффлек. Это произошло в июне 2021 года. Первыми парочку заметили папарацци.
На этот раз Джей Ло и Бен Аффлек женились тайно. Видимо, побоялись публичности и горького опыта от громких анонсов предыдущей свадьбы, которая так и не состоялась.
16 июля влюбленные получили соответствующий документ, официально утверждающий статус их семейной пары. А затем в Лас-Вегасе состоялось красивое празднование события. Счастливая жена сразу опубликовала все подробности своей свадьбы в интернете:
Свидетелями на свадьбе стали дети Бена Аффлека. А Дженнифер называла это событие мечтой, которой ждала целых двадцать лет.
Но, несмотря на все это счастье, предусмотрительная Джей Ло добавила необычный пункт в брачный договор, в котором указано, что в случае измены, Бен Аффлек обязуется выплатить жене $5 млн. Относительно себя самой актриса вписала такой же пункт.
Все фото: Getty Images
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