Мужчины, бегущие из РФ от мобилизации, могут быть следующим оружием в гибридной войне, - премьер Эстонии Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Россия может использовать мужчин, которые сейчас бегут от мобилизации, как "следующее оружие" в своей гибридной войне против Европы
Об этом она сказала в пятницу перед неформальным саммитом лидеров ЕС.
"Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас бежит из России. Но мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с Россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция – следующее оружие", - заявила она.
Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем Россия может повторять сценарии с "освобождениями" своих граждан.
"Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то российское меньшинство растет, и Россия потом говорит: мы должны "освободить" их. Это все – часть более широкой империалистической картины, и мы с большим предостережением к этому относимся", - подчеркнула Каллас.
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