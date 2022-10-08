Об этом она сказала в пятницу перед неформальным саммитом лидеров ЕС.

"Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас бежит из России. Но мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с Россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция – следующее оружие", - заявила она.

Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем Россия может повторять сценарии с "освобождениями" своих граждан.

"Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то российское меньшинство растет, и Россия потом говорит: мы должны "освободить" их. Это все – часть более широкой империалистической картины, и мы с большим предостережением к этому относимся", - подчеркнула Каллас.

14 июля власти РФ приказали создать "добровольческие батальоны" для участия в войне с Украиной вместо объявления частичной или полной мобилизации в стране.

13 сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы гражданам России.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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