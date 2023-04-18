Мужчину, который сломал камеру журналисту во время съемок в Лавре, объявили подозрение
Мужчине, который сломал камеру и препятствовал деятельности журналистов на территории Киево-Печерской лавры, объявили подозрение, ему грозит штраф или арест на полгода
Об этом пишет Киевская прокуратура .
Согласно материалам уголовного производства, 17 апреля 2023 года журналист одного из интернет-изданий проводил съемку в помещении церковного магазина, расположенного на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
"В настоящее время к журналисту подошел 48-летний мужчина, который на добровольных началах осуществляет охрану указанного помещения. При этом он пытался отобрать у журналиста оборудование для видеосъемки и в дальнейшем, применяя физическое воздействие, отломил крепление к видеокамере и повредил светодиодную лампу", - придает детали следствие.
Преступнику сообщено о подозрении по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
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