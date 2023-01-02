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Мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси на Киевщине, объявили подозрение

2 января, 2023 понедельник
20:10
Культура

По данным следствия, мужчина срезал с дома в Гостомеле часть стены с граффити "женщина в противогазе", всемирно известного художника Бэнкси, однако не успел вывезти ее, поскольку был уличен сотрудниками военной администрации

Об этом сообщил Офис главного прокурора в телеграме.

В сообщении говорится, что житель столицы решил демонтировать со стены полуразрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе", авторства всемирно известного уличного художника Бенкси.

Помогали ему в этом люди, которых преступник заверил в наличии разрешения на демонтаж.

"После того, как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стрейч-пленкой с целью защиты от повреждений. Однако мужчина не успел загрузить угнанное в автомобиль, поскольку был уличен сотрудниками военной администрации", - рассказывают в офисе.

Отмечается, что злоумышленник планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по своему усмотрению.

Ему сообщено о подозрении по факту законченного покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 УК Украины).

  • Бэнкси создал граффити на стене дома в деоккупированной Бородянке.
  • 15 ноября анонимный уличный художник по прозвищу Бэнкси из Британии подтвердил, что создал в Украине семь муралов. В частности, стенописи в Киеве, Ирпене и Бородянке.
  • В декабре правоохранительные органы и местные власти заявили, что разработали механизм защиты граффити Бэнкси от возможных актов вандализма.
  • 9 декабря ирпенский городской совет принял решение о назначении всемирно известного английского художника Бенкси почетным гражданином Ирпеня.

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Криминал
Гостомель
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