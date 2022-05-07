Мужчине, обманувшему киевских волонтеров на полмиллиона гривен, сообщено о подозрении

Об этом информирует в фейсбуке Офис Генерального прокурора .

Подозреваемый предложил волонтеру услуги по перевозке военной гуманитарки из Киева в Чернигов. Доверяя перевозчику, волонтер передал 40 бронежилетов, 15 раций, 4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму около 12,3 тыс. евро.



Волонтер приобрел военную экипировку за свои средства для ВСУ и хотел передать в Черниговскую ВОА для дальнейшего распределения по потребностям военнослужащих.



Забрав снаряжение злоумышленник скрылся и продал его. Кроме этого мужчина обманул и других волонтеров.



"Также правоохранители установили, что в течение марта-апреля подозреваемый входил в доверие к другим волонтерским организациям столицы, уверяя их в своих возможностях поставить из-за границы военное снаряжение, в том числе дроны, и таким образом завладел их денежными средствами".



В целом, за этот период он обманул волонтеров столицы на общую сумму почти полмиллиона гривен", – говорится в сообщении.



Правоохранители провели обыски в доме подозреваемого и изъяли вещественные доказательства.



В настоящее время решают избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

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