Мужчине, который захватил заложников в Кабмине, объявили подозрение
Мужчине, который захватил здание правительства и угрожал взорвать гранату, сообщили о подозрении
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Подозреваемому инкриминируют три статьи:
- ст. 341 (захват государственных зданий)
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы)
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
- 4 августа в Киеве мужчина угрожал взорвать здание правительства , его задержали.
- Мужчине проведут психиатрическую экспертизу .
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