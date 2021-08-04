Мужчине, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, проведут психологическую экспертизу, - Монастырский
Мужчине, который угрожал взорвать здание правительства, проведут психиатрическую экспертизу
Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Денис Монастырский.
"С ним будут проведены действия, в том числе назначено психиатрическую экспертизу", - написал Монастриський.
По его мнению, следствию станет понятно, "что именно побудило ветерана войны с РФ, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства".
Читайте также: Мужчина с гранатой взял в заложники людей в здании Кабмина, его задержали
"Граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди", - заявил министр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное