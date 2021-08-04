Мужчине, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, проведут психологическую экспертизу, - Монастырский

Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Денис Монастырский.



"С ним будут проведены действия, в том числе назначено психиатрическую экспертизу", - написал Монастриський.



По его мнению, следствию станет понятно, "что именно побудило ветерана войны с РФ, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства".



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"Граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди", - заявил министр.

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