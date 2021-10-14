Мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил пять человек в Норвегии

Пятеро погибли, еще двое получили ранения, подтвердила норвежская полиция. Нападающего задержали, сообщает ВВС

Полиция заявила, что получила несколько сообщений о том, что центром Конгсберга передвигается вооруженный человек. Как выяснилось чуть позже, он был вооружен луком и стрелами. По подозрению в совершении нападения арестовали 37-летнего датчанина. Полиция считает, что он действовал один, и выясняет, был ли это террористический акт

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг назвала инцидент "ужасным", однако заверила, что ситуация под контролем правоохранителей.

Насколько известно, подозреваемый открыл стрельбу в супермаркете Coop Extra. Затем он перемещался в другие места. Одним из раненых оказался полицейский, который в это время был в магазине.

Представитель Coop Extra позже подтвердил "серьезный инцидент" в их магазине, добавив, что никто из работников не пострадал. В комментарии местному телеканалу TV2 одна из свидетелей рассказала, что видела, как человек "стоял на углу со стрелами в колчане на плече и луком в руке".

"После этого я видела, как люди пытались убежать. Среди них была женщина, державшая за руку ребенка", - подчеркнула свидетель.

Полиция выясняет, использовал ли нападающий другое оружие, рассказал журналистам начальник полиции Конгсберга. Злоумышленник действовал на большой территории, поэтому было несколько мест преступления.

Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция пока не знает, можно ли квалифицировать его действия как теракт, хотя и не исключает такой возможности. Вскоре после нападения управления полиции Норвегии приказало работникам по всей стране получить огнестрельное оружие. Обычно, полицейские в Норвегии огнестрельное оружие без особых причин не носят.