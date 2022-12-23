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Мужчина устроил стрельбу в Париже: три человека погибли, трое получили ранения

23 декабря, 2022 пятница
15:14
Мир

В пятницу, 23 декабря, 69-летний мужчина устроил стрельбу в центре Парижа, в результате чего два человека погибли, а еще четверо получили ранения

Об этом сообщает BFM TV .

Отмечают, что стрельба произошла в десятом округе столицы Франции. По информации одного из свидетелей, мужчина произвел около семи-восьми выстрелов.

В результате нападения погибли три человека. Еще трое получили ранения. Один из пострадавших ранен в икру. Когда началась стрельба, он находился в парикмахерской. Его госпитализировали.

Злоумышленника уже задержали, однако установить его мотивы пока не смогли.

"Начато расследование по факту убийства, добровольного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время 69-летний мужчина задержан и взят под стражу", - отметили во французской прокуратуре.

Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар поблагодарил полицию за то, что они мгновенно среагировали на стрельбу. Пока он поддерживает связь с прокуратурой и префектурой полиции, чтобы узнать подробности.

Мэр Парижа Анн Идальго также выразила благодарность французской полиции.

  • В субботу, 10 декабря, вооруженный мужчина устроил в центре Дрездена стрельбу, в результате которой в заложниках оказалась женщина с ребенком.

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