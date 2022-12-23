Мужчина устроил стрельбу в Париже: три человека погибли, трое получили ранения
В пятницу, 23 декабря, 69-летний мужчина устроил стрельбу в центре Парижа, в результате чего два человека погибли, а еще четверо получили ранения
Об этом сообщает BFM TV .
Отмечают, что стрельба произошла в десятом округе столицы Франции. По информации одного из свидетелей, мужчина произвел около семи-восьми выстрелов.
В результате нападения погибли три человека. Еще трое получили ранения. Один из пострадавших ранен в икру. Когда началась стрельба, он находился в парикмахерской. Его госпитализировали.
Злоумышленника уже задержали, однако установить его мотивы пока не смогли.
"Начато расследование по факту убийства, добровольного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время 69-летний мужчина задержан и взят под стражу", - отметили во французской прокуратуре.
Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар поблагодарил полицию за то, что они мгновенно среагировали на стрельбу. Пока он поддерживает связь с прокуратурой и префектурой полиции, чтобы узнать подробности.
Мэр Парижа Анн Идальго также выразила благодарность французской полиции.
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