Об этом пишет Общественное .

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело", - рассказал Ярослав.

Жена мужчины погибла на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком шла к закрытому закрытию.

По словам местных жителей, обломки упали спустя 10 минут после объявления воздушной тревоги. Кроме жены Ярослава, погибли еще двое мирных жителей, в том числе ребенок, которые также направлялись к укрытию.

Более десяти жителей столицы получили ранения разной степени тяжести. Обломки упали на детскую поликлинику и повредили здание рядом.

Мэр столицы Виталий Кличко написал, что причины выясняются.

"В поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике", - пишет Кличко.

Городской голова отметил, что руководитель медицинского учреждения и глава района несут ответственность за работу укрытия. Последний должен контролировать все укрытия, которые есть на карте города: "Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно".

С утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА, заявил глава Деснянской РГА Дмитрий Ратников .

Директор поликлиники №3 рассказал, что работник ночной смены открыл центральный вход.

"Часть жителей оказались в укрытии, часть - нет. 3 человека возле укрытия погибли. Сейчас выясняются все детали инцидента. Вызваны на доклад все ответственные лица", - написал он.

Ратников подчеркнул, что будут приняты жесткие решения по всем ответственным лицам.

"Полиция Киева уже начала по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", - заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко .

Сообщается, что в рамках расследования правоохранители найдут и привлекут к ответственности всех виновных.

Что известно о ночной атаке на Киев

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет.

Тревога раздалась в 02:49, а затем была серия взрывов. В результате падения обломков повреждены автомобили, жилые дома, участковый пункт полиции, школы и одна из поликлиник.

В канун Всемирного дня ребенка россияне унесли жизни одного малыша. Также погибли двое взрослых, еще около 10 ранены.

ПВО уничтожило все 10 враждебных целей, однако от обломков повреждены многоэтажки, авто и поликлиника.

Около 04:00 раздался отбой воздушной тревоги в Киеве и других областях.

Подобные обстрелы, особенно столицы, проходят почти каждый день. Ими Россия намерена сбить потенциал Украины накануне контрнаступления.