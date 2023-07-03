Об этом сообщили в полиции Молдовы.

"Подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту Кишинева скончался 15 минут назад", – говорится в сообщении в телеграм-канале полиции Молдовы, опубликованном в 22:36.

Днем 3 июля в министерстве внутренних дел Молдовы созвали брифинг, на котором были обнародованы детали стрельбы в аэропорту Кишинева.

В то время мужчина, раненый во время задержания, находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Во время брифинга правоохранители рассказали, что нападавший не числился ни в одной поисковой информационной системе. Решение дополнительно проверить его приняли на основе дополнительных фильтров, установленных в аэропорту за последний год.

Правоохранители добавили, что на территории Молдовы находятся три сотрудника МВД Таджикистана. Эксперты прибыли для проведения проверок и установления обстоятельств совершенного преступления.

Коллеги из Таджикистана подтвердили молдовским полицейским, что нападающий совершил преступление в 2013 году, отбыл наказание и вышел на свободу досрочно. Это бывший сотрудник милиции Таджикистана, который 7 лет проработал в структурах МВД, но был уволен за уголовное поведение и действия.

23 июня гражданин Таджикистана совершил преступление в своем государстве, 30 июня было открыто производство, однако данные об этом еще не были внесены в международную розыскную информационную систему.

После инцидента в Кишиневе страны усилили безопасности в аэропортах.