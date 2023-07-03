Мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался в больнице
Гражданин Таджикистана, который 30 июня открыл стрельбу в Кишиневском аэропорту и убил двух человек, скончался в больнице в понедельник, 3 июля
Об этом сообщили в полиции Молдовы.
"Подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту Кишинева скончался 15 минут назад", – говорится в сообщении в телеграм-канале полиции Молдовы, опубликованном в 22:36.
Днем 3 июля в министерстве внутренних дел Молдовы созвали брифинг, на котором были обнародованы детали стрельбы в аэропорту Кишинева.
В то время мужчина, раненый во время задержания, находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Во время брифинга правоохранители рассказали, что нападавший не числился ни в одной поисковой информационной системе. Решение дополнительно проверить его приняли на основе дополнительных фильтров, установленных в аэропорту за последний год.
Правоохранители добавили, что на территории Молдовы находятся три сотрудника МВД Таджикистана. Эксперты прибыли для проведения проверок и установления обстоятельств совершенного преступления.
Коллеги из Таджикистана подтвердили молдовским полицейским, что нападающий совершил преступление в 2013 году, отбыл наказание и вышел на свободу досрочно. Это бывший сотрудник милиции Таджикистана, который 7 лет проработал в структурах МВД, но был уволен за уголовное поведение и действия.
23 июня гражданин Таджикистана совершил преступление в своем государстве, 30 июня было открыто производство, однако данные об этом еще не были внесены в международную розыскную информационную систему.
После инцидента в Кишиневе страны усилили безопасности в аэропортах.
- 30 июня один из пассажиров открыл стрельбу в Кишиневском аэропорту. Злоумышленником оказался гражданин Таджикистана. В результате инцидента погибли два человека – пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта
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