Мужчина научил iPhone 15 Pro автоматически заказывать кофе при приближении к кофейне
Тиктокер Бретт Тернер показал, на что способна кнопка действия iPhone 15 Pro. Эта кнопка не просто помогает выполнять рутинные задания, а позволяет настраивать разные функции
Об этом информируют MSN и Wonderful Engineering .
Тернер особенно полюбил так называемую кнопку Starbucks, которая позволяет заказывать кофе, когда он приближается к заведению, не пользуясь приложением и не дожидаясь в очереди.
Сообщается, что создать и привести в порядок эти ярлыки может быть непросто, но это становится удобным, когда пользователь освоится. Кнопка действия предназначена не только для кофе – она также может быть контроллером для умного дома, фонариком и брелком для Tesla.
Кнопка действия на iPhone 15 Pro стала очень популярной в последнее время, что увеличило любовь поклонников бренда к этой модели. Новая кнопка привлекает пользователей, особенно любителей кофе, как Бретт Тернер, даже несмотря на то, что проблемы с перегревом были устранены до релиза.
Это отличный пример того, как инновации облегчают и улучшают нашу жизнь. Чтобы побыстрее получить кофеин, попробуйте настроить кнопку действия на своем iPhone 15 Pro как "кнопку Starbucks", когда будете рядом с кафе.
- Apple обнаружила ряд проблем, из-за которой перегреваются новые iPhone 15 – среди них проблемы в программном обеспечении iOS 17 и работе сторонних программ.
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