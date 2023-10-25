Мужчина научил iPhone 15 Pro автоматически заказывать кофе при приближении к кофейне

Об этом информируют MSN и Wonderful Engineering .

Тернер особенно полюбил так называемую кнопку Starbucks, которая позволяет заказывать кофе, когда он приближается к заведению, не пользуясь приложением и не дожидаясь в очереди.

Сообщается, что создать и привести в порядок эти ярлыки может быть непросто, но это становится удобным, когда пользователь освоится. Кнопка действия предназначена не только для кофе – она также может быть контроллером для умного дома, фонариком и брелком для Tesla.

Кнопка действия на iPhone 15 Pro стала очень популярной в последнее время, что увеличило любовь поклонников бренда к этой модели. Новая кнопка привлекает пользователей, особенно любителей кофе, как Бретт Тернер, даже несмотря на то, что проблемы с перегревом были устранены до релиза.

Это отличный пример того, как инновации облегчают и улучшают нашу жизнь. Чтобы побыстрее получить кофеин, попробуйте настроить кнопку действия на своем iPhone 15 Pro как "кнопку Starbucks", когда будете рядом с кафе.