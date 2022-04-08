Мужчин, покидавших Украину после начала полномасштабной войны в Украине, на обратном пути будут проверять, был ли законный выезд, - Данилов

Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.

"Когда кто-то будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно. Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что каждый, кто поехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников.

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