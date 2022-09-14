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Мужчин могут выпускать за границу за ежемесячный взнос. Законопроект уже в Раде. Подробности

14 сентября, 2022 среда
21:15
Общество

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" о порядке выезда граждан за границу в особый период на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных сил Украины

Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте парламента.

Проект предлагает определить, что в условиях военного положения для выезда из Украины граждане Украины, входящие в категории, которым запрещен выезд из страны на время действия военного положения, должны дополнительно предоставить, в частности, решение органа государственной власти об официальной командировке за границу или документы, свидетельствующие о факте обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении или письменное согласование на выезд за границу от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также это могут быть подтверждающие документы: наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, средства из которого гражданин не может использовать за пределами Украины; передачу соответствующему банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом денежными средствами в сумме, равной минимуму размера налогов с минимальной заработной платы, за каждый месяц пребывания за границей во время действия в Украине военного положения, и разрешение отчислять со счета с гарантийным взносом предусмотренную здесь минимальную сумму на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ по истечении каждого месяца, в течение которого гражданин находился за пределами Украины во время военного положения.

Граждане, выехавшие из Украины во время военного положения на таких условиях, для въезда в Украину должны дополнительно предоставить подтверждение выполнения ими этих условий.

Граждане Украины, выехавшие из Украины во время военного положения не на таких условиях и не имеющие документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, для въезда в Украину должны добровольно перечислить на спецсчет для сбора средств на поддержку ВСУ сумму, равную 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан, за каждый месяц пребывания за пределами Украины во время военного положения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что речь идет о "гарантийном взносе в государственный банк в сумме 5 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных граждан (по состоянию на настоящее время — это 13 тыс. грн), с которого ежемесячно сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (по состоянию на данный момент это 2 697,5 = ЕСВ 22% - 1 430,0 + НДФЛ 18% - 1 170,0 + военный сбор 1,5% - 97,5), будет перечисляться на счет ВСУ".

  • 22 мая Владимир Зеленский заявил, что петиция о разрешении мужчинам выезжать за границу во время войны должна адресоваться родителям погибших воинов.
  • 11 июня Зеленский в ответ на петицию об отмене запрета мужчинам покидать страну во время всеобщей мобилизации, поручил правительству разобраться со злоупотреблениями в этой сфере.
  • 16 августа Зеленский ответил на петицию о снятии запрета на выезд мужчин за границу

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