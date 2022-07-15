"С 24 февраля оборвалась связь, утром того дня позвонил муж и сообщил, что началась война, напала Российская Федерация. Это было очень ужасное утро как для меня, так и для всей Украины. И где-то уже с четырех часов дня, муж мне уже не звонил. Потом стало известно, что из-за разрушенного маяка на острове связи уже не было с пограничниками и морскими пехотинцами, которые несли службу на острове Змеиный. Сначала из российских СМИ мы с родственниками других военнослужащих узнали, что 26 февраля ребята с Змеиного находились в городе Севастополь, а дальше уже ничего не знаем", - рассказала супруга военнослужащего.



Также Ольга отметила, что семьи защитников Змеиного обращались в Международный Комитет Красного Креста, но у них нет разрешения и возможности посетить пленных с Змеиного.



"Нам очень хотелось, чтобы обмен произошел как можно скорее, потому что они уже пятый месяц в плену. Надеемся, что РФ соблюдает Женевскую конвенцию. Хотя бы полминуты услышать родного человека за пять месяцев, чтобы сказал, что с ним все хорошо и знал, что с его семьей тоже все хорошо и дети здоровы", - выразила надежду Ольга Котляренко.

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