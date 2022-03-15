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Муж Свитолиной выбил российского теннисиста из первой позиции мирового рейтинга

15 мартa, 2022 вторник
00:19
Спорт

Гаэль Монфис победил Даниила Медведева и сбросил его с вершины теннисного Олимпа.

Об этом сообщает российский Интерфакс, передает Эспрессо.TV .

Первая ракетка мира россиянин Дании Медведев 21 марта опустится на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Причиной этого стало поражение Медведева от француза Гаэля Монфиса в понедельник в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе . Теперь в активе Медведева 8410 баллов, что на 55 меньше, чем у серба Новака Джоковича, таким образом возвращающегося на первую строчку рейтинга.

Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля, до этого его потолком было второе место в рейтинге. Подъем на вершину был обусловлен успешным выступлением в начале года на Australian Open, где россиянин дошел до финала (и уступил испанцу Рафаэлю Надалю). В свою очередь Джокович этот турнир пропустил из-за решения австралийских властей аннулировать ему визу.

Отметим, что Гаэль Монфис является мужем первой ракетки Украины и недавно второй ракетки мира Элины Свтолиной, которая активно выступает против войны России в Украине.

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