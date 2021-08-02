Муж снятой с Олимпиады Тимановськой выехал из Беларуси в Украину, - СМИ
По данным украинских журналистов, муж белорусской атлетки Кристины Тимановськои покинул РБ и поехал в Киев
Об этом рассказывает украинская служба ВВС и " Спорт-Экспресс ".
"Все верно, я действительно покинул Беларусь. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", - отметил муж Кристины Тимановськои Арсений Зданевич.
Напомним, 2 августа стало известно, что Кристина Тимановська обратилась за политическим убежищем в Польшу
- Первого августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристина Тимановську решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.
- Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
- Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.
- Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное