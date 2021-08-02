Муж снятой с Олимпиады Тимановськой выехал из Беларуси в Украину, - СМИ

Об этом рассказывает украинская служба ВВС и " Спорт-Экспресс ".



"Все верно, я действительно покинул Беларусь. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю", - отметил муж Кристины Тимановськои Арсений Зданевич.



Напомним, 2 августа стало известно, что Кристина Тимановська обратилась за политическим убежищем в Польшу

Первого августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристина Тимановську решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.

Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.

Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.

Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище