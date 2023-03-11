Муж нес ее на руках 2,5 километра. В Гостомеле попрощались с павшей под Бахмутом Татьяной Фесенко
В Гостомеле в субботу, 11 марта простились с погибщей под Бахмутом Татьяной Фесенко
Об этом сообщило издание Big Kyiv.
Известно, что Татьяна Фесенко с позывным "Мурка" погибла 5 марта на войне с российскими оккупантами под Бахмутом. В находившуюся в окопе женщину попал снаряд. В это время ее муж получил контузию, однако дополз до нее и 2,5 км нес ее вместе с кумовьями в пункт эвакуации.
Отмечается, что гостомельчанка отправилась на фронт защищать Украину с первого дня войны, 24 февраля. Она добровольно воевала в разведывательном батальоне. Защитнице было 30 лет.
В 2014 году Татьяна познакомилась с будущим мужем, но вскоре Владимир ушел на фронт добровольцем. После возвращения из АТО они поженились и у них родилась дочь. Жили они в Мостищах Киевской области, а три года назад переехали в столицу.
24 февраля Татьяна и ее муж отправили своего ребенка с близким им человеком за границу и дали нотариальную доверенность на случай того, если оба погибнут, чтобы тот мог законно удочерить их 8-летнюю дочь.
"Я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и нашу дочь, и всегда будет рядом в наших сердцах. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка", – написал в соцсети Владимир.
- 10 марта стало известно, что на Волыни на одном из заминированных с начала полномасштабного вторжения России участков в районе Ковеля подорвался на мине автомобиль с бойцами 100-й бригады ТрО.
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