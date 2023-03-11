Об этом сообщило издание Big Kyiv.

Известно, что Татьяна Фесенко с позывным "Мурка" погибла 5 марта на войне с российскими оккупантами под Бахмутом. В находившуюся в окопе женщину попал снаряд. В это время ее муж получил контузию, однако дополз до нее и 2,5 км нес ее вместе с кумовьями в пункт эвакуации.

Отмечается, что гостомельчанка отправилась на фронт защищать Украину с первого дня войны, 24 февраля. Она добровольно воевала в разведывательном батальоне. Защитнице было 30 лет.

В 2014 году Татьяна познакомилась с будущим мужем, но вскоре Владимир ушел на фронт добровольцем. После возвращения из АТО они поженились и у них родилась дочь. Жили они в Мостищах Киевской области, а три года назад переехали в столицу.

24 февраля Татьяна и ее муж отправили своего ребенка с близким им человеком за границу и дали нотариальную доверенность на случай того, если оба погибнут, чтобы тот мог законно удочерить их 8-летнюю дочь.

"Я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и нашу дочь, и всегда будет рядом в наших сердцах. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка", – написал в соцсети Владимир.