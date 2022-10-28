Муж Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения неизвестного в собственном доме в Калифорнии
Пол Пелоси, муж спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, подвергся нападению неизвестного, ворвавшегося в дом пары в Калифорнии
Об этом сообщает Reuters.
"Господина Пелоси доставили в больницу, где он получает отличную медицинскую помощь и ожидается полное выздоровление", - говорится в сообщении.
Известно, что нападавший уже задержан, мотивы нападения выясняются. Отмечается, что спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на момент нападения дома не было.
- 11 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в начале августа посетила Тайвань, заявила, что американцы не дадут Китаю изолировать Тайвань. По ее словам, США остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между Америкой и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.
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