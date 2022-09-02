Об этом Александр Ткаченко заявил на брифинге в Украинском медиацентре.

"Мне странно было прочитать заявление Союза писателей. Чем помешал музей Союзу писателей – не знаю. Булгаков киевлянин. Да, у него были в некоторых его произведениях, художественных, подчеркиваю, произведениях, реплики определенных героев в отношении освободительной борьбы Украины в начале 20-го века ", – сказал Ткаченко.

Его доводы сводятся к тому, что Булгаков был киевлянином.

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Что касается позиции писателя в "украинском вопросе", то министр сказал, что музей Булгакова тут точно не виноват.

"Ни музей, ни памятник. Я думаю, что союзу есть чем заниматься, чем решать вопросы музея Булгакова. Позиция очевидна – точно не стоит трогать", - подчеркнул Ткаченко.

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