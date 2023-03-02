Об этом сообщает The Art Newspaper.

Команда заведения приняла такое решение из-за того, что Малевич родился в Киеве.

Ранее в экспозиции Малевича был представлен как русский художник.

Музей уже сменил информацию в текстах на стенах и на сайте.

Отметим, что Стеделек – известный художественный музей в столице Нидерландов, обладающий значительным собранием сочинений национального (нидерландского), французского и современного мирового изобразительного искусства.