Музей Стеделек в Амстердаме признал Малевича украинским художником
Музей Стеделек в Амстердаме признал величайшего художника-авангардиста ХХ века Казимира Малевича украинским художником
Об этом сообщает The Art Newspaper.
Команда заведения приняла такое решение из-за того, что Малевич родился в Киеве.
Ранее в экспозиции Малевича был представлен как русский художник.
Музей уже сменил информацию в текстах на стенах и на сайте.
Отметим, что Стеделек – известный художественный музей в столице Нидерландов, обладающий значительным собранием сочинений национального (нидерландского), французского и современного мирового изобразительного искусства.
- Напомним, 8 февраля Музей искусства Метрополитен изменил в своих описаниях национальность уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи с россиянина на украинца. Также этот музей сменил название картины французского импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде".
- 11 февраля также признал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не русскими художниками.
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