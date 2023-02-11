Музей Метрополитен в США признал еще двух художников украинцами
Один из самых больших в мире музеев, Метрополитен в Нью-Йорке, признал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не русскими художниками.
Об этом идет речь на сайте музея.
В подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина (1884), который хранится в галерее этого художественного музея, теперь значится, что это работа украинца Ильи Репина.
Также в подписи к работе Ивана Айвазовского он указан украинцем.
- 8 февраля Музей искусства Метрополитен изменил в своих описаниях национальность уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи с россиянина на украинца. Также этот музей сменил название картины французского импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде".
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