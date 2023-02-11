Об этом идет речь на сайте музея.

В подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина (1884), который хранится в галерее этого художественного музея, теперь значится, что это работа украинца Ильи Репина.

Также в подписи к работе Ивана Айвазовского он указан украинцем.